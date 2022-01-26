Пекарню для реабілітаційного центру "Дорога життя" відкрили на Закарпатті

Пекарню для вихованців Медико-соціального реабілітаційного центру "Дорога життя" відкрили 26 січня в Ужгороді. Про це Суспільному розповів завідувач денного відділення центру Євгеній Бобров. Пекарню відкрили за проєктом "Хороший хліб від хороших людей". У ній будуть займатися вихованці денного відділення та трудової діяльності центру.

Андрій Сабов — вихованець реабілітаційного центру "Дорога життя". Кекс він готував уперше. Розповів: додавали масло, борошно, три яйця.

"Ми готували тісто. Що ми додавали? Яйця клали, борошно клали теж, далі додавали какао. Я нарізав банани", — розповів вихованець центру Олександр Говбел.

Суспільне Закарпаття

Пекарню для реабілітаційного центру "Дорога життя" відкрили за проєктом "Хороший хліб від хороших людей", — розповів засновник інклюзивної пекарні в Києві Владислав Малащенко. Вихованців та працівників центру він вчив користуватися обладнанням та пекти кекси.

"Це майстерклас, щоб тут, в реабцентрі, було таке заняття, де ці люди зможуть здійснити свої робочі історії, — розповів він, — кілька разів у тиждень щось тут пекти, щоб здобувати соціальні навички. – Обладнання. Чому вирішили дати своє обладнання? – Крім того, що ми передали сюди обладнання, також ми витратили дуже багато коштів на ремонт і на меблі. – Скільки це коштів? – Більше 200 тисяч гривень".

У цій пекарні робитимуть випічку 20 вихованців відділення денного перебування та трудової діяльності центру "Дорога життя".

"Проєкт розпочався ще у 2021 році, тобто минулого року, спільно з київською організацією, яка займається реабілітацією людей, — розповів завідувач відділення Євгеній Бобров. — Вони нам подарували обладнання, все, що необхідне для пекарні. Є наші вихованці, яким вже показали майстерклас, є волонтери, є викладачі і є молоді люди, котрі готові працювати».

За словами Євгенія Боброва, наразі вихованці будуть готувати в пекарні двічі на тиждень. Продукти для цього закуповуватиме реабілітаційний центр.

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