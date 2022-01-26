Справу про вбивство поліцейського на Масанах передали до суду

Чернігівська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у справі вбивства та замаху на вбивство поліцейських. Про це повідомляє прокуратура Чернігівської області.
За фактами вбивства особи та незакінченого замаху на вбивство двох осіб за попередньою змовою групою осіб, а також відкритого заволодіння чужим майном підозрюють трьох підлітків і вісімнадцятирічного юнака.
За даними слідства, у ніч на 2 жовтня 2021 року у Чернігові виник конфлікт між двома поліцейськими, які на той час перебували у відпустці, і групою молодих людей. В результаті конфлікту співробітникам поліції було завдано тілесні ушкодження, від яких один помер на місці події, а інший – доставлений до лікарні. При цьому, як повідомляють у прокуратурі під час бійки один з нападників встиг викрасти мобільний телефон потерпілого. Справу розглядатиме Новозаводський районний суд м. Чернігова.
На даний час підозрювані перебувають у Чернігівському СІЗО.
Нагадаємо, в ніч на 2 жовтня група молодиків побила двох чернігівців. Артур Єрохін загинув, Володимир Савон потрапив до реанімації. З'ясувалося, що обидва – працівники поліції, які були у відпустці. За підозрою в скоєнні вбивства затримали чотирьох підлітків, троє з них неповнолітні. Четвертого жовтня Деснянський районний суд обрав усім запобіжний захід – два місяці тримання під вартою.
Патрульних звинувачують у тому, що будучи на місці бійки вони не припинили її, а покинули місце події. Загалом, тієї ночі патрульних викликали 5 разів.
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