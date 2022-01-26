У Львові стартував другий семестр навчання для пенсіонерів. Це проєкт благодійного фонду "Let's help" під назвою Університет третього віку "Протон". Упродовж першого семестру понад 100 студентів вчили іноземні мови, економіку, вивчали комп’ютерну грамотність та мали творчі та спортивні заняття.

На заняття з музикознавства у одну із бібліотек міста прийшла Олена Степанова. Жінці 64 роки. Вона навчається вже другий семестр.

"Дуже приємне тут заняття з музики, багато чого і не знала, я дуже вдячна. Чуєш і потім воно вкладається в голові. Ходжу ще на культурологію", — каже студентка Олена Степанова.

Усі викладачі – волонтери. Вони самостійно формують графік уроків. Заняття з музикознавства відбувається раз на тиждень.

Суспільне Львів Урок з музикознавства

"По-перше, ти допомагаєш людям з користю використовувати вільний час і найголовніше – це спілкування. От цей стан, коли всі разом щось пізнають – це дуже круто", — каже викладач Теодор Гофман.

Навчання для студентів безкоштовне. Зараз є близько 25 різних дисциплін. Заняття діляться на практичні, лекційні, творчі та спортивні, розповідає регіональний представник Університету третього віку "Протон" Павло Коваль.

Суспільне Львів Вивчають англійську та медіаграмотність. У Львові стартував другий семестр навчання для пенсіонерів

"У нас є сім груп англійської. На даний момент до нас подалося приблизно 350 студентів. Ми думаємо, що в другому семестрі, ми охопимо приблизно 200 студентів. Найбільшою популярністю серед лекційних предметів користується психологія. Її відвідує близько 40 студентів. Також історія України дуже популярна. Наші студенти також відвідують заняття із медіаграмотності", — каже Павло Коваль.

Другий семестр в університеті третього віку "Протон" триватиме до травня.

Читайте нас у Instagram: головні новини регіону