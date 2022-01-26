Мешканці одного з будинків у Миколаєві хочуть перейти на індивідуальне опалення

У Миколаєві мешканці будинку за адресою вулиця Даля, 1 хочуть відключитися від мережі централізованого теплопостачання та перейти на індивідуальне опалення, оскільки в будівлі відсутні лічильники на тепло. 26 січня місцеві жителі провели зустріч із представниками влади та теплопостачальної компанії.

Про це з місця події повідомляє кореспондент Суспільного Олександр Гресь.

Організував зібрання мешканець будинку Максим Невінчанний. З його слів, у платіжках за опалення мешканців будинку у 2021 році були високі ціни.

"Ми намагаємось напрацювати механізм, де мешканці, написавши заяву, сьогодні без хабарів, без будь-яких труднощів, без того, щоб ходити до чиновника і отримувати дозвіл, мали б змогу перейти на індивідуальне опалення", ― сказав Максим Невінчанний.

Фото: Олександр Гресь/Суспільне Миколаїв Максим Невінчанний

Теплопостачання будинку надає Миколаївська теплоелектроцентраль. За словами заступника генерального директора зі збуту та енергонагляду підприємства Валерія Гальченка, розрахунок за спожите тепло у будинках без теплових лічильників здійснюють відповідно до величини теплового навантаження.

"Станом на 26 січня Миколаївська ТЕЦ уклала договір з ліцензійною проєктною організацією, яка здійснює нам перерахунок фактичного теплового навантаження будинку", ― розповів Валерій Гальченко.

Фото: Олександр Гресь/Суспільне Миколаїв Мешканці будинку

На зібранні був присутній заступник міського голови Дмитро Лазарєв. Говорить, перехід на індивідуальне опалення можливий лише у міжопалювальний період. Для цього потрібно дізнатися, чи буде вигідним для мешканців таке опалення.

"Коли ми зрозуміємо фінансову складову, тобто скільки коштуватиме місту і мешканцям будинку ці заходи, ми зможемо зрозуміти, чим зможе допомогти місто. В залежності від тієї суми, яка потрібна на будинок, ми будемо розуміти ― це буде компенсація витрат, яку ви самі понесете, або це буде зворотна допомога", ― сказав Дмитро Лазарєв.

Фото: Олександр Гресь/Суспільне Миколаїв Дмитро Лазарєв

Заступник начальника управління житлово-комунального господарства Олександр Рєпін говорить, що весь будинок може перейти на автономне опалення за умови, якщо всі мешканці дають на це згоду або, якщо 50 відсотків жителів уже мають індивідуальне опалення.

"Потрібно це соціальне напруження, яке виникло у місті з платіжками, вирішувати. Якщо буде розуміння від ТЕЦ, проблем не буде, але ви отримаєте дозвільний документ на відключення, крапка. Далі ви вирішуєте питання про опалення своєї оселі самотужки", ― сказав Олександр Рєпін.

Світлана Яковлєва проживає в будинку за адресою вулиця Даля, 1 вже десять років.

"Зараз потрібно, щоб людям зробили перерахунок. Я, наприклад, не звикла жити у борг. Це виходить, що мені треба відмовитись від усього, щоб платити за централізоване опалення", ― сказала Світлана Яковлєва.

Фото: Олександр Гресь/Суспільне Миколаїв Світлана Яковлєва

Мешканець будинку Євген Бристецький цікавиться, хто готуватиме проєкт та технічну документацію.

"Усе це тільки на словах, загальними фразами і жодного фінансово-математичного прорахунку немає. Треба спочатку дивитись технічну документацію, а після приймати рішення про перехід на індивідуальне опалення", ― сказав Євген Бристецький.

Фото: Олександр Гресь/Суспільне Миколаїв Євген Бристецький

За словами Валерія Гальченка, у будинку проживають 80 абонентів. За інформацією Дмитра Лазарєва, у Миколаєві є 95 будинків, в яких відсутні лічильники на тепло.

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