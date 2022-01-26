26 січня, у Кривому Розі, провели першу сесію міськради, під час якої підтримали ініціативу виконувача обов`язки міського голови Юрія Вілкула про виділення коштів для 101-го окремого батальйону територіальної оборони. Про це повідомили кореспонденти Суспільного.

За словами депутата Криворізької міської ради Олександра Пискуна, виділили два мільйони гривень для забезпечення 101-го окремого батальйону територіальної оборони. Також додатково 800 тис грн, які розподілять між учасниками підрозділу для витрат на особисті потреби.

«Є безліч проблем із забезпечення даних підрозділів. Дана проблематика повинна лягати не тільки на плечі місцевої влади. Насамперед це завдання міноборони, а потім уже місцевої влади», - зазначив депутат.

Олександр Пискун доповнив: у батальйоні має бути до 100 людей, нині їх 40. У разі запровадження воєнного стану особовий склад підрозділу розширять до 400 осіб.

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