У Палаці дітей і молоді 26 січня відбувся передпрем'єрний показ документальної стрічки "Дорога смерті "Рівне — Сосонки". Як розповів продюсер Суспільного у Рівному Сергій Татаренко, телепрем'єра на каналі UA:Рівне та інших регіональних каналах Суспільного запланована на 27 січня — Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту.

Про що стрічка

Зі слів Сергія Татаренка, підліткову аудиторію для передпрем'єрного показу обрали свідомо, адже важливо, щоб сучасні рівненські школярі повною мірою могли усвідомити ту трагедію, що відбулася у їхньому місті 80 років тому: у листопаді 1941-го нацисти за два дні в урочищі Сосонки, що на околиці Рівного у бік Києва, знищили 17,5 тисяч євреїв.

Фото: Суспільне Рівне Передпрем'єрний показ у ПДМ

Роботу над фільмом "Дорога смерті "Рівне Сосонки" на замовлення рівненського Суспільного вінницька студія "Фенікс" завершила наприкінці 2021 року.

"Хоч і минуло вже 80 років, трагедія Сосонок, Голокост на Рівненщині — ці теми, як на мене, ще недостатньо розкриті. За оцінками істориків, у Сосонках за два дні загинуло 17,5 тисяч людей. Це третя за кількістю жертв акція Голокосту в Україні після Бабиного Яру та Кам'янця-Подільського. Загалом під час Голокосту на Рівненщині загинуло 95 тисяч євреїв. Але про ці цифри мало хто знає, і ще менше людей, які їх усвідомлюють. Саме тому ми зняли цей фільм", — каже продюсер філії Суспільного Сергій Татаренко.

Телепрем'єру запланували на День пам'яті жертв Голокосту. Напередодні вирішили влаштувати передпрем'єрний показ для старшокласників у Палаці дітей та молоді.

Репортаж Суспільного про передпрем'єрний показ

Як відреагували глядачі

"Загалом я обожнюю вивчати історію України. Для мене це є цінно, що люди вивчають, говорять, що знімають такі красиві фільми. Мене зворушила розповідь істориків, а також зйомка і показ акторами — це надзвичайно страшно. І прикро, що люди в наш час ще досі можуть створювати наклепи на інших, вбивати через те, що люди якісь інші від них", —каже учениця НВК "Колегіум" Марта Борщевич.

"Щодо фільму, мені сподобалося те, що там описані саме ті ситуації, які ми не знайдемо в книжках історії. Це те, що німці підкидували дітей і так далі. Я був саме в Сосонках і я бачив кожен з цих імен, я всі їх читав. І я розумію, де це було і як це було", — сказав голова молодіжної палати Палацу дітей та молоді Віктор Сабанюк.

Фото: Суспільне Рівне У кадрі стоять продюсер філії Суспільного та директорка ПДМ

"Це ті можливі паралелі, які ми можемо собі уявити. І які можуть бути в майбутньому. Але це все має сприяти нашій безпеці в майбутньому. Взагалі вся українська освіта над цим прагматично працює. Тут збираються діти зі всіх шкіл, це дійсно еліта, яка сприймає ці події, не лише приміряючи їх на себе. А й з огляду, що вони мають далі передати той імпульс, який вони сьогодні отримали при перегляді", — прокоментувала директорка Палацу дітей та молоді Ірина Первушевська.

Прем'єра на youtube Суспільного відбудеться 27 січня о 12:00

Телевізійна прем'єра документального фільму "Дорога смерті "Рівне-Сосонки" на телеканалі UA:Рівне та інших регіональних каналах Суспільного відбудеться 27 січня о 17:30.

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