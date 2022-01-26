На 27% заповнені базові стаціонари для пацієнтів із COVID-19 на Полтавщині

На Полтавщині базові стаціонари для лікування хворих із COVID-19, які розташовані у всіх чотирьох районах області, заповнені приблизно на 27 відсотків. Поки у них зайняті менше 80 відсотків ліжок, решту стаціонарних відділень у містах та селищах мають поступово тимчасово згортати. Про це Суспільному розповіла головна позаштатна інфекціоністка обласного департаменту охорони здоров’я Лідія Войтенко.

70-річний Володимир Бієнко до Великобагачанського центру медико-санітарної допомоги прийшов отримати бустерну дозу вакцини від COVID-19. На коронавірус він перехворів у жовтні 2020-го.

"Я був спочатку під киснем. Три тижні маску не знімав, киснем дихав.Тяжко переносити, тяжко дивитися, як люди страждають. При мені три людини пішли з життя", – говорить житель Великої Багачки Володимир Бієнко.

Фото: Суспільне Полтава Житель Великої Багачки в одному з медичних центрів

Чоловіка місяць лікували у миргородській лікарні, бо у селищі тоді не було стаціонарного відділення. Воно запрацювало у грудні 2020-го. Нині пацієнтів поменшало – із 35 ліжок зайняті вісім, каже Леонід Гавловський.

"У нас у листопаді (2021-го року – ред.) було 12 хворих, у грудні було 45 хворих, і у січні (2022-го року – ред.) ми пролікували 23 хворих. За увесь період, що ми лікували COVID-хворих, у нас проліковано 225 хворих. Із них 19 хворих померли", – розповідає тимчасово виконувач обов'язків директора Великобагачанської центральної лікарні Леонід Гавловський.

Фото: Суспільне Полтава Великобагачанська ЦРЛ

Нових пацієнтів із тяжким перебігом хвороби від минулого тижня у закладі не приймають. Їх направляють до Миргорода, де розташований базовий стаціонар. Це роблять згідно із розпорядженням про тимчасове призупинення роботи окремих стаціонарів для лікування хворих із COVID-19 в області, розповіла Лідія Войтенко.

"Тимчасово призупиняється – це такий підхід до коригування ліжкового фонду. У нас визначені опорні лікарняні заклади у Полтавській області, які функціонують у своєму режимі. Якщо вони недовантажені і у них лікується менше 80 відсотків від загальної кількості ліжкового фонду, ці лікарні працюють, решта лікарень знаходяться у режимі очікування. Нині у нас стаціонари базові заповнені на 27–28 відсотків. Але ці цифри коливаються", – додає Лідія Войтенко.

Одним із базових закладів є обласна інфекційна лікарня. В установу госпіталізовують пацієнтів із усіх громад Полтавщини. Нині із 150 ліжок зайняті 63, сказала головна лікарка закладу Наталія Свириденко.

Фото: Суспільне Полтава Графіка медзакладів для лікування хворих на COVID-19

Із 26 стаціонарів для хворих із коронавірусом тимчасово призупинити роботу має приблизно половина. Решта – 12 – це заклади із базовими стаціонарними відділеннями. Поки нових пацієнтів відвозять саме у ці заклади.

"За третій тиждень року, який закінчився у неділю 23 числа (23 січня 2022-го року – ред.), ріст захворюваності, порівняно із попереднім, становив 40 відсотків. Визначився новий штам – «Омікрон». Зросла захворюваність дітей, смертність залишається на тому ж місці, однак заразність його більша навіть, ніж штам «Дельта», який у нас стабільно циркулював до цього", – каже епідеміолог обласного центру контролю і профілактики хвороб Андрій Байбарза.

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