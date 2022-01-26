На 27% заповнені базові стаціонари для пацієнтів із COVID-19 на Полтавщині

На Полтавщині базові стаціонари для лікування хворих із COVID-19, які розташовані у всіх чотирьох районах області, заповнені приблизно на 27 відсотків. Поки у них зайняті менше 80 відсотків ліжок, решту стаціонарних відділень у містах та селищах мають поступово тимчасово згортати. Про це Суспільному розповіла головна позаштатна інфекціоністка обласного департаменту охорони здоров’я Лідія Войтенко.
70-річний Володимир Бієнко до Великобагачанського центру медико-санітарної допомоги прийшов отримати бустерну дозу вакцини від COVID-19. На коронавірус він перехворів у жовтні 2020-го.
"Я був спочатку під киснем. Три тижні маску не знімав, киснем дихав.Тяжко переносити, тяжко дивитися, як люди страждають. При мені три людини пішли з життя", – говорить житель Великої Багачки Володимир Бієнко.
Чоловіка місяць лікували у миргородській лікарні, бо у селищі тоді не було стаціонарного відділення. Воно запрацювало у грудні 2020-го. Нині пацієнтів поменшало – із 35 ліжок зайняті вісім, каже Леонід Гавловський.
"У нас у листопаді (2021-го року – ред.) було 12 хворих, у грудні було 45 хворих, і у січні (2022-го року – ред.) ми пролікували 23 хворих. За увесь період, що ми лікували COVID-хворих, у нас проліковано 225 хворих. Із них 19 хворих померли", – розповідає тимчасово виконувач обов'язків директора Великобагачанської центральної лікарні Леонід Гавловський.
Нових пацієнтів із тяжким перебігом хвороби від минулого тижня у закладі не приймають. Їх направляють до Миргорода, де розташований базовий стаціонар. Це роблять згідно із розпорядженням про тимчасове призупинення роботи окремих стаціонарів для лікування хворих із COVID-19 в області, розповіла Лідія Войтенко.
"Тимчасово призупиняється – це такий підхід до коригування ліжкового фонду. У нас визначені опорні лікарняні заклади у Полтавській області, які функціонують у своєму режимі. Якщо вони недовантажені і у них лікується менше 80 відсотків від загальної кількості ліжкового фонду, ці лікарні працюють, решта лікарень знаходяться у режимі очікування. Нині у нас стаціонари базові заповнені на 27–28 відсотків. Але ці цифри коливаються", – додає Лідія Войтенко.
Одним із базових закладів є обласна інфекційна лікарня. В установу госпіталізовують пацієнтів із усіх громад Полтавщини. Нині із 150 ліжок зайняті 63, сказала головна лікарка закладу Наталія Свириденко.
Із 26 стаціонарів для хворих із коронавірусом тимчасово призупинити роботу має приблизно половина. Решта – 12 – це заклади із базовими стаціонарними відділеннями. Поки нових пацієнтів відвозять саме у ці заклади.
"За третій тиждень року, який закінчився у неділю 23 числа (23 січня 2022-го року – ред.), ріст захворюваності, порівняно із попереднім, становив 40 відсотків. Визначився новий штам – «Омікрон». Зросла захворюваність дітей, смертність залишається на тому ж місці, однак заразність його більша навіть, ніж штам «Дельта», який у нас стабільно циркулював до цього", – каже епідеміолог обласного центру контролю і профілактики хвороб Андрій Байбарза.