На Херсонщині викрили схему підробки тестів на COVID-19

На Херсонщині правоохоронці викрили схему підробки довідок про результати досліджень на COVID-19. Їх збували людям, які мали намір виїхати до тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Херсонської області на сайті відомства.

У підробці медичних документів підозрюють 39-річного жителя Донецької області. Він разом зі спільниками виготовляв фіктивні довідки і збував їх за ціною від 500 до 1500 гривень.

Під час обшуків в їх помешканнях знайшли підроблені документи та 40 тисяч гривень.

Донеччанину повідомили про підозру. Також встановлюють інших причетних до злочину.

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