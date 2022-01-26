Снігові накати та мороз: яка ситуація на дорогах Миколаївщини

У ніч проти 27 січня на території Миколаївської області синоптики прогнозують зниження температури повітря до дев’яти градусів морозу. Також до кінця січня на Миколаївщині спостерігатимуться невеликі опади у вигляді снігу.

Про це кореспондентам Суспільного розповів завідувач сектору метеопрогнозів Миколаївського обласного центру гідрометеорології Роман Мурмило.

Станом на 17:00 на дорогах Миколаєва проїзд забезпечили, а от розчищення тротуарів - поза обов’язками комунального підприємства "Експлуатаційне лінійне управління автодоріг", ― говорить фахівець відділу зв’язків з громадськістю підприємства Михайло Білега.

"Ми використали приблизно 20 тонн реагенту, це - станом на 15:00. На маршрут виходили п’ять машин і працював один навантажувач. Вночі використали приблизно 57 тонн суміші. Дороги - мокрі, тобто ожеледиця не утворюється", ― розповів Михайло Білега.

Фото: Ольга Руда/Суспільне Миколаїв Стан дороги та тротуарів на Херсонському шосе в Миколаєві

Для ліквідації снігового накату на дорогах області працюють 19 спецмашин та 24 співробітника Служби автомобільних доріг.

"За минулу добу на автошляхи області працівники нашої служби використали 826 тонн піщано-сольової суміші. Роботи снігоочисної техніки тривають", ― розповіла речниця підприємства Маргарита Євтушенко.

Житель Миколаєва Олександр розповів кореспондентам Суспільного, що стан доріг у місті незадовільний, їх не чистять, тротуарами ходити небезпечно.

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