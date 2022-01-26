Снігові накати та мороз: яка ситуація на дорогах Миколаївщини

У ніч проти 27 січня на території Миколаївської області синоптики прогнозують зниження температури повітря до дев’яти градусів морозу. Також до кінця січня на Миколаївщині спостерігатимуться невеликі опади у вигляді снігу.
Про це кореспондентам Суспільного розповів завідувач сектору метеопрогнозів Миколаївського обласного центру гідрометеорології Роман Мурмило.
Станом на 17:00 на дорогах Миколаєва проїзд забезпечили, а от розчищення тротуарів - поза обов’язками комунального підприємства "Експлуатаційне лінійне управління автодоріг", ― говорить фахівець відділу зв’язків з громадськістю підприємства Михайло Білега.
"Ми використали приблизно 20 тонн реагенту, це - станом на 15:00. На маршрут виходили п’ять машин і працював один навантажувач. Вночі використали приблизно 57 тонн суміші. Дороги - мокрі, тобто ожеледиця не утворюється", ― розповів Михайло Білега.
Для ліквідації снігового накату на дорогах області працюють 19 спецмашин та 24 співробітника Служби автомобільних доріг.
"За минулу добу на автошляхи області працівники нашої служби використали 826 тонн піщано-сольової суміші. Роботи снігоочисної техніки тривають", ― розповіла речниця підприємства Маргарита Євтушенко.
Житель Миколаєва Олександр розповів кореспондентам Суспільного, що стан доріг у місті незадовільний, їх не чистять, тротуарами ходити небезпечно.