Жительку Харківської області підозрюють у поставці запчастин зброї до РФ

Жительці Харківської області оголосили підозру у замаху на контрабанду частин нарізної стрілецької вогнепальної зброї до Російської Федерації.

Для відправки жінка використовувала міжнародний сервіс одного з поштових операторів у Харкові, повідомили 26 січня в Офісі генерального прокурора.

Під час відправки підозрювана вказувала хибні дані щодо вмісту посилки, приховувала від митного контролю справжні анкетні дані отримувача та вказувала сторонню людину, стверджують слідчі.

"Під час огляду відправлення на митному пості виявили 15 ударно-спускових механізмів до стрілецької вогнепальної зброї, а також інші комплектуючі", — сказано у повідомленні.

Якщо провину жінки доведуть у суді, їй загрожує до семи років позбавлення волі.

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