Півтори сотні людей можуть розміститися у сховищі на території комунального підприємства ”Електротранс” у Кропивницькому. Його, на випадок надзвичайної ситуації, побудували у 1972 році на глибині десять метрів – розповів Суспільному головний інженер підприємства Едуард Балашкевич. Стан сховища перевірив начальник міського відділу з питань надзвичайних ситуацій.

Сховище ”Електротрансу” – це дві окремі кімнати для перебування людей, приміщення, де розташована система вентиляції, кімната з резервуаром для води і дві вбиральні. Площа приміщення – 200 квадратних метрів. Тут, у разі необхідності, можуть сховатись 150 працівників однієї зміни.

Суспільне Кропивницький

За словами Едуарда Балашкевича, сховище обладнане водопроводом, каналізацією, запас технічної води – близько трьох кубічних метрів, питної – близько одного кубічного метра. Систему вентиляції, у разі відключення електроенергії, можна запускати вручну: ”Практично щороку ми проводимо навчання. Є ланка евакуації, яка буде скеровувати людей, є ланка з видачі засобів індивідуального захисту, є ланка медиків. Тобто кожна людина на підприємстві знає – що потрібно робити у разі небезпеки”.

Суспільне Кропивницький

Стан сховища перевірив начальник відділу з питань надзвичайних ситуації Кропивницької міської ради Сергій Коваленко: ”Я взяв протигаз вибірково, з похідної сумки. Перевірив його на герметичність – справний, немає тріщин і притоку повітря”.

Суспільне Кропивницький

Стан сховища Сергій Коваленко назвав відмінним. З його слів, у разі надзвичайної ситуації, крім працівників підприємства, там можуть сховатися жителі міста.

Що відомо

За інформацією Сергія Коваленка, сховище на території комунального підприємства ”Електротранс” – одне з 54, які є на балансі кропивницьких підприємств. У Кропивницькому, крім сховищ, є 190 тимчасових укриттів у підвалах багатоповерхівок та 24400 погребів.

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