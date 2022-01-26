У військовій частині Нацгвардії в Рівному відкрили капличку

У Рівному на території військової частини Нацгвардії освятили капличку. Як розповіли у пресслужбі Галицької бригади, за два роки силами солдатів та офіцерів, за підтримки волонтерів та благодійників, облаштували місце, де військові можуть взяти участь у богослужінні, не полишаючи території своєї частини. Можуть тут також поспілкуватися із капеланом. Про це розповіла речниця другої Галицької бригади Нацгвардії України Аліна Новікова.

Ідея побудувати на території військової частини капличку виникла два роки тому. Тоді її підтримали солдати та офіцери, а на заклик про допомогу у соцмережах одними з перших відгукнулися українці з-за кордону із французького чоловічого братства. Серед благодійників були рівняни та жителі інших міст.

Фото: Суспільне Рівне Такий вигляд має капличка Нацгвардії у Рівному

Ця каплиця – перша культова споруда в межах режимного військового об'єкта на Рівненщині, яку спорудили за підтримки департаменту військового капеланства Патріаршої курії Української греко-католицької церкви.

"Наскільки молитва є необхідна, аби ми могли озброїтися духовно, свідомо, відповідально з належним покладанням надії на ближнього і Бога. Це є завдання капеланів у цей тривожний час і це є запевнення нашого миру", – розповідає керівник департаменту військового капеланства Патріаршої курії УГКЦ владика Михаїл Колтун.

Фото: Нацгвардія У Рівному освятили капличку на території військової частини Нацгвардії

Чимало військовослужбовців до приходу на службу не знали про присутність капеланів у війську, каже речниця другої Галицької бригади Нацгвардії України Аліна Новікова. Проте, після спілкування з душпастирем, самі почали звертатися до священників за підтримкою.

"Капличка на території – це можливість прийти до Бога, бо у всі важкі моменти ми йдемо до нього, а тут можна прийти на розмову, до сповіді та до причастя", – каже Аліна Новікова.

Отець Іван Хміль – військовий капелан нацгвардійців, який регулярно буває у зоні бойових дій. Каже, що потребу у присутності священника відчуває щоденно, бо спілкується з воїнами та військовослужбовцями, чує їх запити і одкровення.

"Якщо з нами Бог, то чого нам боятися? Якийсь певний ступінь довіри, що, можливо, якщо я не можу помолитися, то є людина, яка молиться з нами, за нас і про нас, і дає відчуття захисту. Завдання капелана і наше гасло – бути поруч: з живими поруч, щоб допомогти, з пораненими, щоб підтримати, з померлими, щоб провести в останню путь і пам'ятати", – розповідає отець.

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