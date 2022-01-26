В чемпіонаті України з вільної боротьби серед чоловіків та жінок, який проходив у Києві, спортсмени Дніпропетровщини здобули "золото". Про це йдеться у пресрелізі Дніпропетровської облдержадміністрації, який отримало Суспільне.

Спортсмени Дніпропетровщини у чемпіонаті України з вільної боротьби одержали шість медалей, серед них – дві золоті.

У турнірі взяли участь понад 300 борців з усіх областей. Регіон представляли 14 спортсменів.

«За першість боролися дівчата у десяти вагових категоріях, а чоловіки – у дев'яти. Перші місця на чемпіонаті отримали Ілона Прокопевнюк та Анастасія Осняч. Срібні медалі вибороли Анастасія Кравченко, Романа Вовчак та Муразі Мчедлідзе. Бронзовим призером став Ісмаїл Бунятов», – відзначив директор департаменту молоді і спорту Дніпропетровської облдержадміністрації Олександр Пшеничников.

Він додав, що у командному заліку збірна Дніпропетровщини посіла 5 місце.

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