"Не варто панікувати". У Волинській ОДА розповіли про обороноздатність області

В облдержадміністрації управлінці та представники силових структур Волині обговорили стан обороноздатності на Волині. Як розповів Суспільному заступник голови ОДА Андрій Ярмольський, наразі немає підстав для хвилювання та виникнення надзвичайної ситуації.

З його слів, в області щодня відбуваються засідання ради оборони, учасники якої відстежують ситуацію на кордоні.

"Не варто панікувати. Всі протоколи по захисту, всі інструкції максимально відточені, військові знають як їм діяти, працівники спецслужб мають свої інструкції органи держвлади свої", — каже Андрій Ярмольский.

Під час наради перший заступник керівника 6-го прикордонного Волинського загону Руслан Явтушинський розповів, що скупчень особового складу чи техніки з боку Білорусі прикордонники наразі не спостерігають.

Як озвучив у своїй доповіді начальник СБУ у Волинській області Микола Лисенко, в області нині посилили охорону важливих інфраструктурних об'єктів, яких саме не уточнив. Для координації усіх дій, розповів заступник начальника волинських рятувальників Костянтин Романчук, - готові, при потребі, оперативно розгорнути пересувний пункт управління із супутниковим зв’язком.

Що відомо

Торік восени МВС України вирішило посилити присутність прикордонників на кордоні з Білоруссю. Секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов повідомив, що Україна реагуватиме за законом на загострення ситуації на кордоні з Білоруссю.

З першого січня на Волині почали формувати та набирати штати працівників для укомплектування п'яти батальйонів територіальної оборони та управління бригади. Батальйони розмістять у Володимир-Волинському, Камінь-Каширському та Луцькому районах, а також у місті Ковель.

Державний секретар США Ентоні Блінкен 21 січня заявив, що перетин українського кордону хоч одним російським військовим вважатиметься нападом на Україну.

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