Комітет Верховної Ради з питань державної влади та місцевого самоврядування рекомендував нардепам призначити позачергові вибори депутатів Прилуцької міської ради та селищного голови Седнева на 30 жовтня 2022 року.

Таке рішення комітет ухвалив 26 січня.

Тепер це питання має розглянути Верховна Рада на пленарному засіданні.

Нагадаємо, прилуцькі депутати не можуть зібратися на сесію другий рік поспіль. 24 грудня 2020 року секретарем міськради обрали Артема Рожка від "Рідного дому", а вже 30 грудня міська голова Ольга Попенко заветувала це рішення депутатів. На це Артем Рожко подав до суду. Після того, як Ольга Попенко наклала вето на обрання Артема Рожка секретарем міської ради, опозиція подала до суду та відмовилась ходити на засідання. Робота ради відтоді заблокована, а депутатський корпус розділився порівну – 17 на 17. У травні 2021 року Ольга Попенко направила до Верховної Ради звернення з проханням призначити перевибори міської ради. Згодом звернулася до нардепів.

У Седневі селищний голова Сергій Маслов написав заяву на звільнення 10 грудня 2021 року. Причин тоді не назвав. Його перший заступник Олексій Барановський розказав Суспільному, що роботою селищного голови були не задоволені, як депутати, так і його підлеглі. Серед іншого через невирішене питання оренди комунальних земель. За словами Олексія Барановського, землю здавали за заниженими цінами, хоча ці надходження складають левову частку бюджету громади.

Читайте також:

Перевибори до Прилуцької міськради можуть призначити на осінь