На Закарпатті прикордонники затримали чоловіка, якого розшукував Інтерпол

Іноземця, якого розшукував Інтерпол, затримали 25 січня в пункті пропуску "Солотвино", що на українсько-румунському кордоні. Про це 26 січня Суспільному розповіла речниця Мукачівського прикордонного загону Леся Федорова.

За її словами, правоохоронці перевірили документи 42-річного чоловіка, який їхав через пункт пропуску і побачили, що спрацювала база даних по розшуку.

"Прикордонники поінформували Укрбюро Інтерполу в м. Київ, та отримали підтвердження, що за скоєння злочину пов’язаного з незаконним обігом наркотичних засобів громадянина Румунії розшукують правоохоронці Молдови. Прикордонники встановленим порядком передали злочинця співробітникам нацполіції", — прокоментувала речниця.

Чоловіка передали поліцейським.

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