Львівським бібліотекам передали книжки для незрячих

Львівським бібліотекам подарували нові книжки, надруковані шрифтом Брайля. Загалом — 110 примірників. Частину з них передадуть спецшколі №100 для незрячих дітей. Про це Суспільному повідомила спеціалістка ресурсного центру "Львівської політехніки" Катерина Івашутіна.
Зокрема, у ресурсному центрі Львівської політехніки надрукували твір "Кассандра" Лесі Українки, "140 децибелів тиші" Андрія Бачинського та книгу "Ліга непарних шкарпеток" Галини Вдовиченко.
"Ці видання були не просто надруковані шрифтом Брайля, але і доповнені дуже цікавими аудіоверсіями. Всі ці примірники підуть у львівські бібліотеки. Більшість примірників піде до централізованої бібліотечної системи для дітей міста Львова. По одному примірнику — до обласної дитячої бібліотеки та до бібліотеки для юнацтва імені Іваничука, і в інші", — каже Катерина Івашутіна.
Над виготовленням аудіоверсій працювали понад 30 незрячих дітей з різних куточків України, а також артист "Піккардійської терції" Ярослав Нудик, письменниця Галина Вдовиченко, актор театру і кіно Микола Береза, актори Національного театру ім. М. Заньковецької Олександра Бонковська, В’ячеслав Жуков, Наталя Лісова, Альбіна Сотнікова, Андрій Сніцарчук, Ольга Бакус, Олександр Норчук та львівський музикант Ігор Харачко.
Також у ресурсному центрі "Львівської політехніки" готують до випуску дитячу книгу з об'ємними малюнками "Легенди чарівнолісся". Там буде 11 зображень.
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