Львівським бібліотекам передали книжки для незрячих

Львівським бібліотекам подарували нові книжки, надруковані шрифтом Брайля. Загалом — 110 примірників. Частину з них передадуть спецшколі №100 для незрячих дітей. Про це Суспільному повідомила спеціалістка ресурсного центру "Львівської політехніки" Катерина Івашутіна.

Зокрема, у ресурсному центрі Львівської політехніки надрукували твір "Кассандра" Лесі Українки, "140 децибелів тиші" Андрія Бачинського та книгу "Ліга непарних шкарпеток" Галини Вдовиченко.

"Ці видання були не просто надруковані шрифтом Брайля, але і доповнені дуже цікавими аудіоверсіями. Всі ці примірники підуть у львівські бібліотеки. Більшість примірників піде до централізованої бібліотечної системи для дітей міста Львова. По одному примірнику — до обласної дитячої бібліотеки та до бібліотеки для юнацтва імені Іваничука, і в інші", — каже Катерина Івашутіна.

Суспільне Львів Книжки для незрячих

Над виготовленням аудіоверсій працювали понад 30 незрячих дітей з різних куточків України, а також артист "Піккардійської терції" Ярослав Нудик, письменниця Галина Вдовиченко, актор театру і кіно Микола Береза, актори Національного театру ім. М. Заньковецької Олександра Бонковська, В’ячеслав Жуков, Наталя Лісова, Альбіна Сотнікова, Андрій Сніцарчук, Ольга Бакус, Олександр Норчук та львівський музикант Ігор Харачко.

ЛМР Книжки для незрячих

Також у ресурсному центрі "Львівської політехніки" готують до випуску дитячу книгу з об'ємними малюнками "Легенди чарівнолісся". Там буде 11 зображень.

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