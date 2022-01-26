Двом людям на Сумщині повідомили про підозри в катуванні, зґвалтуванні та умисному вбивстві чоловіка. Про це йдеться на сайті поліції Сумської області.

За версією слідства, 27-річний чоловік та 32-річна жінка у 2019 році брали участь в будівництві стійла для тварин у фермерському господарстві на околиці села Кам'яне Сумського району.

Після закінчення будівництва працівники влаштували застілля з алкогольними напоями у ході якого виник конфлікт між двома працівниками. Слідчі з'ясували, що чоловік та жінка нібито протягом п'яти годин катували і ґвалтували 52-річного чоловіка. У результаті отриманих травм він помер.

За даними слідства, вони заховали тіло померлого на території фермерського господарства. Виявили тіло у березні 2020 року випадково. Саме з того часу тривали слідчі дії, повідомили в поліції.

Правоохоронці опублікували відео, на якому затримані розповідають про обставини подій трирічної давнини.

Чоловіку та жінці повідомили про підозри за трьома статтями. Якщо їх вину доведуть, їм загрожує довічне ув'язнення.

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