Ювенальні поліцейські проводять перевірку обставин бійки школярів на території ліцею №3. Про це Суспільному розповіла речниця Нацполіції Волині Ольга Бузулук.

Бійка відбулася ще 13 січня. Згодом у соцмережах опублікували відео, на якому було видно, як школярі б’ються.

Як розповів в.о. директора ліцею Олекандр Хвіщук, у школі з'ясували, що бійка сталася після уроків. Один учень луцького ліцею № 3, інший – навчається в іншому закладі.

"Створили відповідну комісію. Потелефонували до батьків нашого учня, якого там били, відповідно їх теж залучили в цю комісію. Звернулись до відділу поліції у відповідних справах і зараз триває слідство", — каже Олександр Хвіщук.

Зі слів речниці Нацполіції Ольги Бузулук, правоохоронці зареєстрували факт бійки в журналі єдиного обліку заяв та повідомлень громадян. "До школи були викликані учасники інциденту – і ті діти, які бились і їхні батьки. Ювенальні поліцейські кілька годин проводили необхідні заходи: опитували учасників, свідків, очевидців, відбулися профілактичні бесіди", — зазначила речниця.

Ольга Бузулук додала, що батьки хлопця, якому завдавали ударів, написали заяву, однак, не бажають притягувати до кримінальної відповідальності кривдників. На батьків іншого хлопця складуть адміністративний протокол. Як покарають, — говорить, — вирішить суд.

Сконтактувати з батьками школярів Суспільному не вдалося. Керівник ліцею відмовився надавати номери телефонів батьків і розголошувати імена школярів.

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