Борці Одеської області представили регіон на всеукраїнських змаганнях та завоювали сім медалей. Про це повідомили у пресслужбі Олімпійського комітету України.
Спортсмени привезли з чемпіонату України з вільної боротьби, який відбувся у Києві, три золоті, дві срібні та дві бронзові нагороди. Одесити зайняли призові місця згідно з ваговими категоріями:
- Семен Радулов – перше місце в категорії "до 70 кг";
- Василь Михайлов – перше місце в категорії "до 79 кг";
- Магамед Закарієв – перше місце в категорії "до 97 кг";
- Володимир Буруков – друге місце в категорії "до 61 кг";
- Хасан Закарієв – друге місце в категорії "до 86 кг";
- Георгій Казанжи – третє місце в категорії "до 57 кг";
- Микита Зубаль – третє місце в категорії "до 70 кг".
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