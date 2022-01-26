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Одеські спортсмени завоювали сім медалей на чемпіонаті України з вільної боротьби
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Одеські спортсмени завоювали сім медалей на чемпіонаті України з вільної боротьби

Марина Повертайло
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Одеські спортсмени завоювали сім медалей на чемпіонаті України з вільної боротьби Асоціація спортивної боротьби України

Борці Одеської області представили регіон на всеукраїнських змаганнях та завоювали сім медалей. Про це повідомили у пресслужбі Олімпійського комітету України.

Спортсмени привезли з чемпіонату України з вільної боротьби, який відбувся у Києві, три золоті, дві срібні та дві бронзові нагороди. Одесити зайняли призові місця згідно з ваговими категоріями:

  • Семен Радулов – перше місце в категорії "до 70 кг";
  • Василь Михайлов – перше місце в категорії "до 79 кг";
  • Магамед Закарієв – перше місце в категорії "до 97 кг";
  • Володимир Буруков – друге місце в категорії "до 61 кг";
  • Хасан Закарієв – друге місце в категорії "до 86 кг";
  • Георгій Казанжи – третє місце в категорії "до 57 кг";
  • Микита Зубаль – третє місце в категорії "до 70 кг".

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