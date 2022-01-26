На Закарпатті за добу від COVID-19 вакцинували понад 3 тисячі людей

3039 людей вакцинували на Закарпатті від коронавірусу за добу, 25 січня. Про це повідомили на сайті вакцинації. Загалом з початку кампанії у області зробили 646 682 щеплення.

За даними МОЗ, у області за добу вперше щепили 1281 людину, і 1383 — отримали другу дозу вакцини. 375 людей отримали додаткову й бустерну дози.

Всього на Закарпатті звершили цикл щеплення 293 881 людина, це 23,6% населення. Одну дозу отримали 348 983 людей.

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