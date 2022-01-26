26 січня Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування погодив дату позачергових виборів міських голів у Запоріжжі та Бердянську.
Про це стало відомо з онлайн-трансляції засідання комітету, що велась на офіційній сторінці в Youtube.
Члени комітету голосували за призначення дати виборів у Запоріжжі та Бердянську окремо. Втім, в обох випадках датою запропоновано 30 жовтня 2022 року:
- за призначення дати проведення позачергових виборів Запорізького міського голови Запорізького району Запорізької області проголосували 19 членів комітету;
- за призначення дати проведення позачергових виборів Бердянського міського голови Бердянського району Запорізької області - 20 членів комітету.
Читайте також: Вибори міського голови Запоріжжя можуть не відбутися навесні – політичний експерт
Після розгляду питання у профільному комітеті, його мають розглянути у Верховній раді та проголосувати за відповідні проєкти постанови.
Що відомо
- 29 вересня 2021 року під час восьмої пленарної сесії міськради, Володимир Буряк заявив про намір скласти повноваження міського голови. В той же день депутати міськради проголосували за його відставку. До позачергових виборів, обов'язки міського голови виконує секретар міськради Анатолій Куртєв, обраний до складу міськради від партії "Слуга народу".
- 16 листопада 2021 року міський голова м. Бердянськ Запорізької області Валерій Баранов подав у відставку. Його обов‘язки виконує секретар міської ради Олександр Свідло.
Читайте нас у Telegram
Підписуйтеся на Суспільне Запоріжжя у Viber