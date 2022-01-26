26 січня Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування погодив дату позачергових виборів міських голів у Запоріжжі та Бердянську.

Про це стало відомо з онлайн-трансляції засідання комітету, що велась на офіційній сторінці в Youtube.

Члени комітету голосували за призначення дати виборів у Запоріжжі та Бердянську окремо. Втім, в обох випадках датою запропоновано 30 жовтня 2022 року:

за призначення дати проведення позачергових виборів Запорізького міського голови Запорізького району Запорізької області проголосували 19 членів комітету;

за призначення дати проведення позачергових виборів Бердянського міського голови Бердянського району Запорізької області - 20 членів комітету.

Після розгляду питання у профільному комітеті, його мають розглянути у Верховній раді та проголосувати за відповідні проєкти постанови.

Що відомо

29 вересня 2021 року під час восьмої пленарної сесії міськради, Володимир Буряк заявив про намір скласти повноваження міського голови. В той же день депутати міськради проголосували за його відставку. До позачергових виборів, обов'язки міського голови виконує секретар міськради Анатолій Куртєв, обраний до складу міськради від партії "Слуга народу".

16 листопада 2021 року міський голова м. Бердянськ Запорізької області Валерій Баранов подав у відставку. Його обов‘язки виконує секретар міської ради Олександр Свідло.

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