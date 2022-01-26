Громадському діячу, активісту та театральному художнику Івану Шулику присвоїли звання “Почесний громадянин Дніпра” посмертно. Рішення про це ухвалили на сесії Дніпровської міськради.

«Це перша людина, яка у 1991 році підняла синьо-жовтий прапор у Дніпрі й голодувала під міської радою, вимагаючи припинити переслідування проукраїнських організацій. Депутати вшанували його пам’ять хвилиною мовчання», - сказав секретар Дніпровської міськради Олександр Санжара.

Іван Шулик був учасником проукраїнського руху у Дніпрі у 80-ті роки. Він очолював обласний осередок "Народного руху України".

У 1991 році Іван Шулик встановив перший синьо-жовтий прапор у Дніпрі. Громадський діяч голодував під міськрадою.

Радіо Свобода Іван Шулик вимагав припинити переслідування проукраїнських організацій.

Особистий архів Івана Шулика Іван Шулик (другий справа) перша людина, яка встановила синьо-жовтий флаг у Дніпрі

Шулик також брав активну участь у Помаранчевій революції та Революції Гідності.

Газета "День" Іван Шулик був активним учасником Евромайдану

Він був театральним художником, членом Національної спілки художників України, заслуженим діячем мистецтв України. Протягом останніх шести років громадські організації Дніпра пропонували присвоїти Івану Шулику звання почесного громадянина міста.

За словами Олександра Санжари, процедура присвоєння звання почалась ще за його життя, але, на жаль, це вдалося зробити лише посмертно.

13 жовтня минулого року Іван Шулик відзначив своє 75-річчя, 28 жовтня він помер. Чоловік став першим, кому звання почесного громадянина міста присвоїли посмертно.

Іван Шулик похований у Петриківці, що на Дніпропетровщині.

Читайте також

- "Встановив перший синьо-жовтий прапор". У Дніпрі прощаються з громадським діячем Іваном Шуликом

- "У бюджеті Дніпра не вистачає коштів для підтримки сил територіальної оборони",-депутатка міськради

Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро