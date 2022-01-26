26 січня футболісти кременчуцької команди «Кремінь» вийшли з відпустки і розпочали тренувальні збори. Про це Суспільному повідомив речник клубу Олександр Шмигора.
Навчально-тренувальні збори «Кременя» складатимуться з чотирьох підготовчих частин і триватимуть до середини березня, розповів Шмигора. Такий графік підготував тренувальний штаб команди:
- перший збір – із 26 до 30 січня;
- другий збір – із 1 до 12 лютого;
- третій збір – із 14 до 26 лютого;
- четвертий збір – із 1 до 12 березня.
Під час підготовки футболісти зіграють понад десяток товариських матчів. Найближчий – 30 січня в Сумах проти «Альянсу» з Липової Долини.
Також команда долучиться до щорічного турніру з футболу на Кубок Віктора Пожечевського, який влаштовують на тренувальній базі в Копилах біля Полтави. Суперниками кременчуцьких футболістів стануть команди з Горішніх Плавнів, Нових Санжар та Кременчука.
Що відомо:
- Після 20 перших матчів у чемпіонаті Першої Ліги кременчуцький «Кремінь» перебуває на останньому місці серед 16-ти команд, здобувши чотири перемоги.
- Останні 8 матчів чемпіонату «Кремінь» завершив поразками.
- Згідно із регламентом змагань, команди, що посядуть останнє та передостаннє місце за підсумками чемпіонату, переходять до Другої Ліги.
- Полтавщину у чемпіонаті Першої Ліги представляють дві команди. Окрім «Кременя», це «Гірник-Спорт» із Горішніх Плавнів.
- Першу офіційну гру в Першій Лізі цього року команда зіграє 19 березня проти футболістів із Горішніх Плавнів.
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