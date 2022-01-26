На Херсонщині винуватця смертельної ДТП позбавили волі на сім років

У Херсонській області водія автобуса, через якого сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода в селі Садове, суд визнав винним і ув'язнив на сім років.
Про це повідомляє пресслужба поліції Херсонської області на сторінці у Facebook.
Також чоловіка на два роки позбавили права керувати транспортними засобами.
ДТП сталась у 2020 році. На дорозі злетів у кювет та перекинувся рейсовий автобус, який рухався із Садового в Антонівку. Дві жінки загинули, ще 30 пасажирів звернулись у лікарню, 14 з них з травмами.
Слідчі встановили, що дорожньо-транспортна пригода слалася з вини водія, бо він їхав з небезпечною швидкістю.
Що відомо:
- 9 листопада 2020 року близько 7 ранку між селищами Садове і Антонівка Херсонської області сталася аварія за участі рейсового автобуса марки "Еталон". Двоє людей загинули в автотрощі, інші пасажири звернулися до лікарні.
- 26 березня 2021 року херсонська обласна прокуратура до суду скерувала обвинувальний акт стосовно 52-річного чоловіка за скоєння смертельної дорожньо-транспортної пригоди.