На Херсонщині винуватця смертельної ДТП позбавили волі на сім років

У Херсонській області водія автобуса, через якого сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода в селі Садове, суд визнав винним і ув'язнив на сім років.

Про це повідомляє пресслужба поліції Херсонської області на сторінці у Facebook.

Також чоловіка на два роки позбавили права керувати транспортними засобами.

ДТП сталась у 2020 році. На дорозі злетів у кювет та перекинувся рейсовий автобус, який рухався із Садового в Антонівку. Дві жінки загинули, ще 30 пасажирів звернулись у лікарню, 14 з них з травмами.

Слідчі встановили, що дорожньо-транспортна пригода слалася з вини водія, бо він їхав з небезпечною швидкістю.

Що відомо: