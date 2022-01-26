ДТП на Одещині: одна людина загинула, інша травмувалася

На трасі "Приморське-Вилкове" в Одеській області легковий автомобіль злетів у кювет. Внаслідок ДТП загинула пасажирка 1994 р.н, водія 1981 р.н. передали бригаді медичної допомоги. Про це повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС в Одеській області.

За даними рятувальників, повідомлення про ДТП вони отримали від фельдшера швидкої медичної допомоги. Автомобіль з кювету вилучили за допомогою буксировочного тросу. З розрізаної автівки вилучили тіло загиблої пасажирки. Водія з травмами передали медикам.

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