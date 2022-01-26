В громаді Хмельниччини визначили переможців різдвяного турніру з футзалу

Відбувся фінал різдвяного турніру з футзалу серед команд Новоушицької територіальної громади. Турнір проводили з 15 по 23 січня у два етапи. Про це повідомляється на сайті тергромади.

Зазначається, що в турнірі взяли участь 8 команд: "Агробізнес" смт Нова Ушиця, "Ветеран" смт Нова Ушиця, команди сіл Цівківці, Куча, Браїлівка, Струга, Пижівка та команда Новоушицького фахового коледжу ПДАТУ.

У фіналі визначили переможця та призерів:

1 місце - команда "Ветеран" смт Нова Ушиця,

2 місце - "Агробізнес" смт Нова Ушиця,

3 місце – команда села Струга.

Кращим гравцем турніру став Назар Маримора (команда с. Струга), а кращим воротарем – Олександр Бабійчук (команда с. Цівківці).

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