Друзі львів'янина Геннадія Нечая, який потрапив під потяг і помер у лікарні, допомогли закупити обладнання для Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру. Обладнання придбали за гроші, які збирали на лікування для чоловіка.

"Ми вирішили використати кошти саме так, через те, що врятувати життя одній людині, на нашу думку, було надто мало. І ми завжди знали, поки ці гроші були в нас, ми вірили в те, що ми зможемо знайти щось таке, що зможе врятувати життя і продовжувати рятувати життя довгий період часу", — каже подруга Геннадія Соломія Масюк.

Facebook: Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр Геннадій Нечай

Друзі Геннадія допомогли придбати для установи електрокоагуляційний апарат BOWA ARC 250 (електроніж). Такий сучасний електроніж другий у цій лікарні.

"Це така машина, яка проводить основні функції на операції. Це є різання. Окрім того, таке як коагуляція, що означає, що судинки, які пошкоджуються під час розрізу, у них зупиняється кровотеча. І відповідно до того час операції скорочується і немає післяопераційних ускладнень", — розповідає завідувач хірургічного відділення Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру Богдан Романишин.

Також цей пристрій будуть використовувати під час трансплантації кісткового мозку дітей у Клініці дитячої онкології та трансплантації кісткового мозку. Загальна вартість апарату 324 тис. грн. Решту грошей, яких бракувало для купівлі апарату, допомогли зібрати волонтери Благодійного фонду "Крила Надії".

Що відомо

Нещасний випадок із Геннадієм Нечаєм трапився 2 жовтня після 5 години ранку на вулиці Княгині Ольги.

За словами родича чоловіка, Віталія Самокіша, того вечора Геннадій зустрічався із друзями у центрі міста. Близько 5 ранку вони попрощалися. Геннадій поїхав велосипедом.

Керівник пресслужби "Львівської залізниці" Андрій Везденко розповів Суспільному, що зі слів машиніста, побачивши на колії людину, він одразу застосував екстрене гальмування. Однак відстані було замало.

Геннадій помер вранці, 12 жовтня. Чоловікові був 31 рік. Внаслідок наїзду потяга йому ампутувало руку. Окрім цього він мав низку важких травм. За словами родичів загиблого, Геннадій міг впасти з моста.

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