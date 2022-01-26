У Львові суд змінив запобіжний захід водію маршрутки, який збив двох монахинь

У четвер, 20 січня, суд змінив запобіжний захід водію маршрутки, який збив двох монахинь та втік з місця події. Його відпустили під цілодобовий домашній арешт. Про це повідомило "Твоє місто".

Речник Львівської прокуратури Данило Антощак у коментарі Суспільному розповів, минулого тижня таке рішення ухвалила колегія Львівського апеляційного суду:

"20 січня колегія Львівського апеляційного суду винесла ухвалу — апеляційну скаргу з доповненням захисника підозрюваного задовольнити частково. Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту".

До 20 січня за рішенням Галицького районного суду чоловік перебував у СІЗО. Водія маршрутки арештували 20 листопада. Того дня, близько 6 години ранку, на перехресті вулиці Дорошенка та проспекту Свободи, 47-річний водій наїхав на двох жінок і втік з місця аварії. Внаслідок наїзду одна жінка 67 років була травмована, ще одна 48-річна львів'янка — загинула.

Маршрутку розшукали на вулиці Джорджа Вашингтона. Неподалік неї правоохоронці побачили тіло загиблої. За даними поліції, автобус протягнув жінку, яка зачепилася за кузов, з місця ДТП до вулиці Дж. Вашингтона.

За словами Данила Антощака, дату наступного засідання по цій справі наразі не призначили.

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