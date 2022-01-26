У Гостинному дворі тривають протиаварійні роботи

У Гостинному дворі на Контрактовій площі Києві протиаварійні роботи "перейшли екватор". Наразі робочі виготовляють металеві конструкції, організовують водопостачання, підсилюють конструкції арок тощо. Реставрувати будівлю планують наприкінці весни.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у своєму Telegram-каналі.

Він заявив, що протиаварійні роботи вже "перейшли екватор": старий паркан навколо будівлі замінили на новий, провели електропостачання, розчистили територію від чагарника, влаштували тимчасові побутові приміщення, демонтували металеві карнизи парапету, виготовили в’їзди та ворота, змонтували риштування та каркас покрівлі парапетів тощо.

Вже на початку весни планують розпочати реставрацію, а до того часу робоча група при міністерстві культури та інформаційної політики працюватиме над проєктом реставрації.

Міністр Ткаченко повідомив, що в рамках проєкту "Велике будівництво" планується перетворити Гостинний двір на мультифункціональний комплекс.

"Він вмістить в собі локації для мистецтва, просування народних художніх промислів, для активностей громадськості, там розмістяться інфоточки для туристів", – повідомив Ткаченко

Що відомо про Гостиний двір

Гостиний двір у Києві — монументальний торговий комплекс на Контрактовій площі на Подолі, частково зведений у 1809-1813 роках за проєктом архітектора Луїджі Руска. Пізніше він був перебудований у 1828-1833 роках за проєктом Андрія Меленського й наприкінці ХІХ століття, знесений і відбудований заново за раннім проєктом Руска архітекторкою Валентиною Шевченко у 1983-1990 роках.

26 квітня 2012 року депутати Київради надали дозвіл на розробку проєкту землеустрою ПАТ "Укрреставрація" для реконструкції будівлі під торговельно-офісний центр з гостьовою стоянкою. Через це у Гостинному дворі відбулись акції протесту.

У 2013 році голова КМДА Олександр Попов повідомив, що за рішенням Міністерства культури Гостиний двір та ще 30 будинків історичного Подолу набули правового статусу комплексу пам’яток містобудування місцевого значення. За його словами, тепер Гостиний двір буде не реконструйовано, а реставровано.

У червні 2014 року Київський апеляційний адмінсуд скасував рішення Київради про виділення землі забудовнику Гостиного двору під протиправну реконструкцію будівлі. Реставраційні роботи в Гостинному дворі тривають з зими 2013 року, до нині будівля стоїть без даху та вікон.

З 2018 року столична влада очікує на передачу Гостинного двору у власність громади. У лютому 2021 року мер Києва Віталій Кличко звернувся до уряду з проханням передати Гостинний двір громаді столиці для створення у ньому музею. З аналогічним проханням до прем'єр-міністра Шмигаля звернувся й міністр культури Олександр Ткаченко.

У березні Департамент охорони культурної спадщини КМДА подав позов в Окружний адмінсуд Києва до Фонду держмайна щодо охоронного договору на будівлю Гостинного двору. Того ж місяця Верховний суд повернув касацію ФДМ, зобов'язавши укласти охоронний договір і провести термінові протиаварійні роботи у будівлі Гостинного двору.

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