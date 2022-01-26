У Чернівцях розбирають головну ялинку. Її приберуть за кілька днів

На Соборній площі в Чернівцях почали розбирати головну ялинку. Її приберуть за кілька днів.
Про це у коментарі Суспільному сказала начальниця міського управління культури Юлія Сафтенко.
Спочатку з ялинки прибирають іграшки та гірлянди. Для цього використовують автовишку. Згодом розбиратимуть каркас.
Суспільне Буковина
Розібрану ялинку зберігатимуть на складі міської ради. За словами Сафтенко, йдеться про велике приміщення з низькою вологістю.
Суспільне Буковина
Перед тим, як перевезти туди елементи, ялинку мають просушити.
Суспільне Буковина
Водночас ялинкові прикраси зберігатимуть в іншому приміщенні, в одному з міських закладів культури. На складі міської ради недостатньо місця для їх зберігання.
Суспільне Буковина
Суспільне Буковина
Що відомо
- 19 грудня 2021 року відкрили головну ялинку Чернівців на Соборній площі. Вона вперше була штучною. На придбання ялинки витратили майже 800 тисяч гривень.
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