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У Чернівцях розбирають головну ялинку. Її приберуть за кілька днів
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У Чернівцях розбирають головну ялинку. Її приберуть за кілька днів

Дар'я Нематіан-Золбін
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У Чернівцях розбирають головну ялинку. Її приберуть за кілька днів Суспільне Буковина

На Соборній площі в Чернівцях почали розбирати головну ялинку. Її приберуть за кілька днів.

Про це у коментарі Суспільному сказала начальниця міського управління культури Юлія Сафтенко.

Спочатку з ялинки прибирають іграшки та гірлянди. Для цього використовують автовишку. Згодом розбиратимуть каркас.

Працівники знімають іграшки з ялинкиСуспільне Буковина

Працівники знімають іграшки з ялинки

Розібрану ялинку зберігатимуть на складі міської ради. За словами Сафтенко, йдеться про велике приміщення з низькою вологістю.

Працівники знімають іграшки з ялинкиСуспільне Буковина

Працівники знімають іграшки з ялинки

Перед тим, як перевезти туди елементи, ялинку мають просушити.

У Чернівцях розбирають головну ялинку. Її приберуть за кілька днівСуспільне Буковина

Водночас ялинкові прикраси зберігатимуть в іншому приміщенні, в одному з міських закладів культури. На складі міської ради недостатньо місця для їх зберігання.

У Чернівцях розбирають головну ялинку. Її приберуть за кілька днівСуспільне Буковина

У Чернівцях розбирають головну ялинку. Її приберуть за кілька днівСуспільне Буковина

Що відомо

  • 19 грудня 2021 року відкрили головну ялинку Чернівців на Соборній площі. Вона вперше була штучною. На придбання ялинки витратили майже 800 тисяч гривень.
  • Демонтувати різдвяне містечко планують до 31 січня. Переможцем конкурсу на проведення та облаштування Різдвяного ярмарку обрали громадську організацію "Файне.ЮА".

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