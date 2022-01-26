Новим керівником Служби автодоріг (САД) у Рівненській області став Юрій Ходаковський. Таку інформацію 26 січня повідомив речник шляховиків Дмитро Леонтіюк. До призначення на цю посаду чоловік тривалий час працював у сфері будівництва доріг.

Юрій Ходаковський замінив на посаді Олексія Вострікова, який очолював Службу автодоріг області упродовж двох років.

Згідно з інформацією із відкритих джерел, Юрій Ходаковський народився у Рівному. Закінчив Івано-Франківський інститут нафти і газу. Потрапив до дорожньої сфери у 2016 році. Був на керівних посадах у Службі автомобільних доріг Тернопільської області.

Відповідно до даних, вказаних у декларації Юрія Ходаковського за 2020 рік, у його власності квартира в Івано-Франківську та грошові активи у сумі майже 1,3 млн грн.

За словами речника Служби автодоріг Рівненщини, попередній керівник Олексій Востріков теж залишається в структурі будівництва доріг. Щодо зміни керівника Служби на Рівненщині, Дмитро Леонтіюк пояснив це "планомірними процесами".

Читайте нас у Telegram: екстрені новини та щоденні підсумки

Підписуйтесь на рівненське Суспільне у Viber

Долучайтесь до нас в Instagram