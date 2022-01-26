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На Рівненщині змінили керівника Служби автодоріг. Хто тепер керує САД
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На Рівненщині змінили керівника Служби автодоріг. Хто тепер керує САД

Анастасія Бачук
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На Рівненщині змінили керівника Служби автодоріг. Хто тепер керує САД Колаж: фото Суспільне Рівне / Служба автодоріг. Олексій Востріков (на фото ліворуч) і Юрій Ходаковський

Новим керівником Служби автодоріг (САД) у Рівненській області став Юрій Ходаковський. Таку інформацію 26 січня повідомив речник шляховиків Дмитро Леонтіюк. До призначення на цю посаду чоловік тривалий час працював у сфері будівництва доріг.

Юрій Ходаковський замінив на посаді Олексія Вострікова, який очолював Службу автодоріг області упродовж двох років.

Згідно з інформацією із відкритих джерел, Юрій Ходаковський народився у Рівному. Закінчив Івано-Франківський інститут нафти і газу. Потрапив до дорожньої сфери у 2016 році. Був на керівних посадах у Службі автомобільних доріг Тернопільської області.

Відповідно до даних, вказаних у декларації Юрія Ходаковського за 2020 рік, у його власності квартира в Івано-Франківську та грошові активи у сумі майже 1,3 млн грн.

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За словами речника Служби автодоріг Рівненщини, попередній керівник Олексій Востріков теж залишається в структурі будівництва доріг. Щодо зміни керівника Служби на Рівненщині, Дмитро Леонтіюк пояснив це "планомірними процесами".

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