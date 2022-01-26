Авто харків'янина арештували через борг за тепло

У Харкові арештували автомобіль боржника "Харківських теплових мереж". Він має сплатити підприємству 130 тисяч гривень.
Про вилучення автомобіля Nissan Leaf 26 січня повідомив заступник керівника Східного міжрегіонального управління Мін'юсту Сергій Розумний.
Виконавці арештували машину та доправили на майданчик державного підприємства "СЕТАМ". Її виставлять на торги та продадуть.
Що відомо
- З жовтня 2021 року у Харківській області вилучили 87 автомобілей, власники яких порушили правила дорожнього руху та не сплатили штрафи.
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