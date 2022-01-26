Співробітники Нацполіції Миколаївського району продовжують розшук Костянтина Авдєєнка 1974 року народження. Чоловік вранці 25 січня пішов з дому по проспекту Богоявленському та не повернувся.

Інформацію кореспондентам Суспільного підтвердила речниця Нацполіції у Миколаївській області Інна Парфенова.

Прикмети: зріст 175 сантиметрів, худорлявої статури, волосся темне із сивиною, на голові має післяопераційний шрам. На момент зникнення був одягнутий у темно-синю куртку з капюшоном, сіру шапку, сині джинси з розрізами.

Правоохоронці звертаються із проханням до громадян, які можуть допомогти встановити місце перебування Костянтина Авдєєнка або надати іншу корисну інформацію, повідомити до відділення поліції № 2 Миколаївського районного управління за адресою місто Миколаїв, вулиця 12-та Поздовжня, 42-А або за телефонами (0512) 64-95-99, (0512) 53-13-59, 102.

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