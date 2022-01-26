У Чернівцях Калинівський ринок надасть майже 900 тисяч гривень допомоги двом комунальним лазням.
За це проголосували на сесії міськради, передає кореспондентка Суспільного.
З комунального ринку виділять понад 470 тисяч лазні "Нептун" та майже 414 тисяч лазні "Дельфін". Допомогу надали, бо підприємства не працювали через карантинні обмеження, у них зріс борг за газ, розповів Суспільному директор департаменту соціально-економічного розвитку Сергій Бостан.
"Лазні не працювали здебільшого взимку, а це найприбутковіший для них період. Ми розраховуємо, що повернемо ці гроші Калинівському ринку у березні-квітні", — каже Бостан.
За словами Бостана, ці гроші направлять на покриття боргів за комунальні послуги. Ринку повернуть гроші з міського бюджету. Згідно з проєктом рішення, це мають зробити до кінця року.
Що відомо
- У місті діють дві комунальні лазні "Дельфін" та "Нептун". Згідно з документами підприємства, там можна прийняти душ, отримати масаж та діють декілька залів для лазні. Також там надають послуги малозабезпеченим.
- Згідно зі звітністю підприємств за 2021 рік, вони є збитковими. За словами Бостана, до 2020 року підприємства заробляли самостійно, втім через карантинні обмеження припинили отримувати прибуток.