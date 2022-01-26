Підвищення вартості проїзду в Запоріжжі: у міськраді створюють робочу групу

У Запорізькій міськраді створять робочу групу, яка опрацює пропозиції щодо підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті міста.

Про це повідомив секретар міськради, в.о. міського голови Анатолій Куртєв під час 12 пленарної сесії 26 січня у відповідь на пропозицію депутата від фракції "Єднання" Геннадія Наумова. Депутат запропонував, в разі якщо підвищуватимуть вартість проїзду, зробити це після закінчення опалювального сезону "з огляду на тяжку економічну ситуацію у країні".

Також Куртєв додав, що 25 січня закінчилася дія регуляторного акту, за яким вносилися пропозиції щодо зміни тарифів перевізниками та містянами. Тепер пропозиції має опрацювати робоча група, а потім виконавчий комітет міської ради. Як раніше повідомляло Суспільне, замість максимальних 6-10 грн зараз, вартість квитків пропонують підняти до 10-14 грн.

Наразі на сайті електронних петицій до Запорізької міськради зареєстровано кілька звернень щодо вартості проїзду у громадському транспорті. Одна з них закликає муніципалітет не підвищувати вартість проїзду у маршрутних таксі більш як 10 гривень. Станом на сьогодні її підтримали 463 громадянина з 750 необхідних для розгляду.

Другою пропонується знизити вартість проїзду у комунальному транспорті до 5 грн, і вона вже зібрала 776 голосів, і має бути розглянута депутатами міської ради. Обидві петиції зареєстрував Дмитро Петровський.

Сьогодні ж під час голосування депутати не підтримали інші "транспортні" петиції. Першою пропонувалося замінити маршрутні таксі "Sprinter" на автобуси виробництва "ЗАЗ", за підтримку звернення проголосувало 16 депутатів з 55 присутніх. Другим зверненням пропонувалося забезпечити рух громадського транспорту у нічний час, петицію підтримало лише 12 депутатів з 55.

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