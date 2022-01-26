Харківські волонтери передали дітям з прифронтової зони понад 2 тис. подарунків

Волонтери проєкту "Олені Святого Миколая" отримують листи з подяками від дітей з Луганщини та Донеччини. Під час новорічних свят волонтерська команда передала дітям понад 2 тисячі подарунків.

Волонтери об'їздили 30 прифронтових сіл, розповіла Суспільному координаторка проєкту Інна Ачкасова.

Суспільне Харків Серед бажань дітей були цуценя і папуги, іграшки, велосипеди, музичні інструменти

Суспільне Харків

"Коли у Верхньоторецькому хлопець побачив свою гітару, він спочатку здивувався, очі стали величезними, він на неї так дивиться! Потім він почав сяяти, радіти, щось на ній грає, пробує", — згадує Ачкасова.

facebook.com/OlenySviatogoMikolaya

facebook.com/OlenySviatogoMikolaya

Волонтери влаштовували для дітей та їхніх батьків вистави, шоу мильних бульбашок та естафети. Це частина психологічної підтримки для жителів прифронтової зони, розповідає волонтерка Катерина Шутальова. Цього року вперше проводили виставки трьома мовами одночасно: українською, російською та англійською.

"Оскільки конфлікт на Донбасі штучно розпалювався у тому числі й мовним питанням, то ідея, в тому, що ми розмовляємо різними мовами, але ми одне стадо "Оленів", ми любимо, і так можна", — говорить Шутальова.

facebook.com/OlenySviatogoMikolaya

facebook.com/OlenySviatogoMikolaya

За словами волонтерки Євгенії Левінштейн, "Олені Святого Миколая" відпочивають, а навесні почнуть готуватися до поїздок до прифронтової зони з "Фестивалем фарб".

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