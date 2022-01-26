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"Жодних відключень не буде". У Чернівцях спростували інформацію про погодинне відключення електрики
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"Жодних відключень не буде". У Чернівцях спростували інформацію про погодинне відключення електрики

Дар'я Нематіан-Золбін
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"Жодних відключень не буде". У Чернівцях спростували інформацію про погодинне відключення електрики senfil.net

У Чернівецькій міській раді спростували інформацію про погодинне відключення електрики. За інформацією міськради, дописи про це поширюють у соціальних мережах.

Про це повідомили на сторінці міськради у Facebook.

До публікацій прикріплювали фото, на якому був графік відключення електроенергії. Він був актуальний у 2014 році, а не зараз.

Що відомо

  • Від 20 січня у Чернівцях повідомляли про декілька замінувань торгових центрів, магазину та школи. Ця інформація не підтвердилась.
  • У Чернівцях взяли під варту 18-річного хлопця, який повідомив про повідомив про псевдозамінування цілодобового магазину. Поліціянтам хлопець пояснив, що хотів побачити, як вони працюють.
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