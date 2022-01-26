У Чернівецькій міській раді спростували інформацію про погодинне відключення електрики. За інформацією міськради, дописи про це поширюють у соціальних мережах.

Про це повідомили на сторінці міськради у Facebook.

До публікацій прикріплювали фото, на якому був графік відключення електроенергії. Він був актуальний у 2014 році, а не зараз.

Що відомо