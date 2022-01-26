У Миколаєві виконком міської ради погодив зміни у схемі руху маршрутного таксі № 20. Ініціатором подовження маршруту стало управління транспорту. Про це стало відомо під час засідання 26 січня.

Відповідно до проєкту рішення, у Миколаєві перенесуть кінцеву зупинку маршруту № 20 з вул. Старофортечна до супермаркету "Таврія-В", що розташований на проспекті Богоявленському.

"Маршрут буде подовжено. Ціна маршруту не змінена, тим самим буде забезпечено перевезення до мікрорайону Широка Балка", — розповів начальник транспортного комплексу міської ради Дмитро Попов.

За словами директора підприємства "ТФТ" Олега Дельгаса, на маршруті № 20 у Миколаєві працюють майже 30 машин, з них 70-80 відсотків щоденно виходять на лінію.

"Цей маршрут працездатний, потрібний місту, водіями підприємство забезпечене", – розказав Олег Дельгас.

За словами Олега Дельгаса, новий маршрут руху простягатиметься від вулиці Лазурна, 4-А, по вул. Озерна, вул. Курортна, вул. Крилова, вул. Генерала Карпенка, пр. Центральний, пр. Богоявленський — до проспекту Богоявленський, 234-В.

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