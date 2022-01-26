Громадянин України В’ячеслав Засипка, який перебуває у незаконному ув’язненні на тимчасово окупованих територіях після перенесених тортур знаходиться у критичному стані. Про це повідомляє уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

"В’ячеслав – працював таксистом, у полон потрапив у березні 2018 року в Макіївці, куди повіз свою знайому. Обох затримали представники так званого "МДБ ДНР". Жінку згодом відпустили", — розповіла Денісова.

За словами Денісової, після пережитих катувань стан здоров’я В’ячеслава критичний: контузія, зламані плоскогубцями зуби, опіки після тортур струмом. У серпні 2019 року чоловіка засудили до 17,5 років позбавлення волі.

Людмила Денісова розповіла, що чоловік погано пересувається. Внаслідок хронічної венозної недостатності у нього набряклість ніг, трофічні вирази, викривлення стопи. В’ячеславу не надається лікування, а ліки передані рідними – до нього не доходять.

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