26 січня вночі сталася пожежа в цегляній будівлі гаражів одного з підприємств у місті Овруч Коростенського району. Про це повідомляє на своєму сайті Управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Житомирській області.

Рятувальники, які прибули на місце пожежі, з'ясували, що полум'ям охопило дах гаражів по всій площі – 500 квадратних метрів. Швидкому поширенню вогню сприяли пізнє виявлення пожежі та сильний вітер. Також існувала загроза подальшого перекидання полум'я у напрямку вітру на офісне приміщення та магазин, розташовані неподалік.

Фото: Держслужба з надзвичайних ситуацій

Аби загасити загоряння, рятувальники здійснили шість підвозів води. Крім того, бійці ДСНС за допомогою бензорізу зрізали замки закритих приміщень для забезпечення доступу до них та більш ефективного гасіння зсередини.

Фото: Держслужба з надзвичайних ситуацій

Зусиллями двох відділень вогнеборців пожежу локалізували о 5:45 та ліквідували о 7:20. Деякий час рятувальникам знадобилося для проливання водою зруйнованих полум'ям конструкцій.

Вогонь знищив дах по всій площі приміщення, вантажний автомобіль та виробниче обладнання для виготовлення паливних пелет, проте вдалося запобігти перекиданню пожежі на сусідні приміщення.

Фото: Держслужба з надзвичайних ситуацій

Попередня причина займання – коротке замикання електромережі.

Обставини виникнення пожежі встановлюються фахівцями.

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