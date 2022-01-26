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На Буковині за добу проти COVID-19 вакцинували понад 2000 людей
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На Буковині за добу проти COVID-19 вакцинували понад 2000 людей

Олена Дуняк
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На Буковині за добу проти COVID-19 вакцинували понад 2000 людей Суспільне Буковина

У Чернівецькій області за минулу добу проти COVID-19 вакцинували 2 040 людей. Найбільше щепилось вакциною Pfizer-BioNTech – 1 536.

Про це йдеться на сайті Ради національної безпеки та оборони України.

Першою дозою за добу вакцинували 853 людини:

  • Pfizer-BioNTech – 619 людей,
  • CoronaVac – 128,
  • Moderna – 96,
  • AstraZeneca – 10,

Другою дозою імунізували 745 людей:

  • Pfizer-BioNTech – 655 людей,
  • CoronaVac – 72,
  • Moderna – 127,
  • AstraZeneca – 21,

Бустерною дозою імунізували 312 людей:

  • Pfizer-BioNTech – 214 людей,
  • Moderna – 35.

Станом на 25 січня в області першою дозою щепили 289 792 людини, що складає 32,14% населення області. Другою дозою імунізували 276 393 людини, додатковою – 81, бустерною – 4 024.

Що відомо

  • Загалом в області виявили 128 466 випадків інфікування коронавірусом, 116 880 людей одужали, а 3 098 померли.
  • У лютому 2021 року у Чернівецькій області почали щепити від коронавірусу. Першим вакцинували дитячого анестезіолога Олександра Тесліцького.
  • Охочі щепитися можуть зробити це у пунктах вакцинації.
  • У Чернівцях діє пункт допомоги з генерування ковід-сертифікатів. Суспільне зібрало запитання, з якими звертались чернівчани щодо "Дії" та ковід-сертифікатів.
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