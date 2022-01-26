На Буковині за добу проти COVID-19 вакцинували понад 2000 людей

У Чернівецькій області за минулу добу проти COVID-19 вакцинували 2 040 людей. Найбільше щепилось вакциною Pfizer-BioNTech – 1 536.

Про це йдеться на сайті Ради національної безпеки та оборони України.

Першою дозою за добу вакцинували 853 людини:

Pfizer-BioNTech – 619 людей,

CoronaVac – 128,

Moderna – 96,

AstraZeneca – 10,

Другою дозою імунізували 745 людей:

Pfizer-BioNTech – 655 людей,

CoronaVac – 72,

Moderna – 127,

AstraZeneca – 21,

Бустерною дозою імунізували 312 людей:

Pfizer-BioNTech – 214 людей,

Moderna – 35.

Станом на 25 січня в області першою дозою щепили 289 792 людини, що складає 32,14% населення області. Другою дозою імунізували 276 393 людини, додатковою – 81, бустерною – 4 024.

Що відомо