На Буковині за добу проти COVID-19 вакцинували понад 2000 людей

У Чернівецькій області за минулу добу проти COVID-19 вакцинували 2 040 людей. Найбільше щепилось вакциною Pfizer-BioNTech – 1 536.
Про це йдеться на сайті Ради національної безпеки та оборони України.
Першою дозою за добу вакцинували 853 людини:
- Pfizer-BioNTech – 619 людей,
- CoronaVac – 128,
- Moderna – 96,
- AstraZeneca – 10,
Другою дозою імунізували 745 людей:
- Pfizer-BioNTech – 655 людей,
- CoronaVac – 72,
- Moderna – 127,
- AstraZeneca – 21,
Бустерною дозою імунізували 312 людей:
- Pfizer-BioNTech – 214 людей,
- Moderna – 35.
Станом на 25 січня в області першою дозою щепили 289 792 людини, що складає 32,14% населення області. Другою дозою імунізували 276 393 людини, додатковою – 81, бустерною – 4 024.
Що відомо
- Загалом в області виявили 128 466 випадків інфікування коронавірусом, 116 880 людей одужали, а 3 098 померли.
- У лютому 2021 року у Чернівецькій області почали щепити від коронавірусу. Першим вакцинували дитячого анестезіолога Олександра Тесліцького.
- Охочі щепитися можуть зробити це у пунктах вакцинації.
- У Чернівцях діє пункт допомоги з генерування ковід-сертифікатів. Суспільне зібрало запитання, з якими звертались чернівчани щодо "Дії" та ковід-сертифікатів.