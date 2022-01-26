COVID-19 на Запоріжжі: 467 нових випадків за добу та п'ять летальних

За минулу добу, 25 січня, в Запорізькій області виявили 467 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу, померли п'ять пацієнтів із підтвердженим діагнозом COVID-19, одужали – 48.

Про це Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ.

У регіоні станом на 26 січня продовжує лікуватись 2 967 пацієнтів. За минулу добу обстежили 1 537 людей.

Протягом всього періоду пандемії на Запоріжжі захворіли на коронавірусну хворобу 186 159 мешканців, з них одужали 177 712, загальна кількість померлих – 5 477.

Нагадуємо, що мешканці області можуть звертатися на гарячу лінію STOPCOVID19 на Запоріжжі:

15-45 – цілодобова урядова лінія

0 800 503 508 – гаряча лінія Запорізького обласного контактного центру

707 26 81 – цілодобова лінія лабораторного центру

Що відомо

Люди, які зробили бустерне щеплення проти коронавірусної хвороби, отримають 500 гривень у межах урядової програми "єПідтримка". Про це у зверненні 24 січня заявив президент Володимир Зеленський.

В Україні та світі розпочався черговий спалах захворюваності на COVID-19, обумовлений поширенням штаму "Омікрон". Він супроводжується меншим відсотком шпиталізацій, однак через високі темпи поширення хвороби навантаження на медичні заклади все одно збережеться.

Рада Європейського Союзу 25 січня прийняла рішення про зміну правил пересування для туристів. Відтепер рішення про перетин кордону прийматимуть на підставі COVID-сертифікату та стану здоров’я людини, а не епідеміологічної ситуації у країні походження.

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