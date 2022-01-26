26 січня на спецлінію "102" надійшло повідомлення з погрозами про замінування навчальних закладів Запоріжжя. Такі повідомлення надходять вже третій день поспіль.

Про це повідомила старша інспекторка відділу комунікацій Нацполіції в області Катерини Третинко.

"20 хвилин тому (близько 10:00 — ред.) знову надійшло повідомлення про мінування об'єктів, аналогічне до вчорашнього", — розповіли у поліції.

Наразі співробітники поліції розпочали перевірку. Питання з евакуацією дітей та персоналу будуть вирішувати індивідуально в кожному закладі — зазначила Катерина Третинко.

На початку сесії міської ради 26 січня в.о. міського голови Анатолій Куртєв сказав, що ситуація контрольована:

"Хочу вас запевнити, що ситуація перебуває під контролем відповідних органів і ми з ними активно співпрацюємо. За їхніми даними причин для нагнітання ситуації немає. Співробітники поліції перевірили всі об'єкти та підлеглу територію (щодо попередніх двох випадків — ред.), ніяких речей, які б нагадували вибухонебезпечні не знайдені".

Анатолій Куртєв додав, що протягом останніх місяців відбувається психологічна атака на громадян України з боку Росії. Він закликав зберігати спокій та не піддаватися паніці.

Як раніше повідомляло Суспільне, 25 січня в Запоріжжі на спецлінію "102" надійшло повідомлення про замінування Електротехнічного коледжу та шкіл. Згодом додалися й дитячі садки. Правоохоронці перевірили понад 200 об'єктів, а також прилеглі території. За результатами перевірки вибухотехнічних предметів виявлено не було.

Вчора виконувачка обов’язків директора департаменту освіти і науки Запорізької міської ради Юлія Погребняк повідомила Суспільному, що переводити школи на дистанційну роботу поки не збираються.

У зв’язку з масовими повідомленнями про замінування на території Запоріжжя та області військовослужбовці частини 3033 Національної гвардії України від сьогодні патрулюватимуть у дві зміни.

Читайте також: Мелітопольські школи охоронятимуть нацгвардійці

Школи у Бердянську "мінував" дев'ятикласник у співпраці з російським хакером

Фейкові мінування. Як поводитися батькам школярів — пояснює психологиня

Підписуйтеся на Суспільне Запоріжжя у Viber

Читайте нас у Telegram