Вогнеборці врятували трьох людей під час пожежі у Хмельницькому

Надзвичайники врятували трьох людей під час пожежі, яка сталася у підвалі багатоповерхівки у місті Хмельницький. Про це повідомили у пресслужбі управління ДСНС у Хмельницькій області.

Повідомлення про пожежу надійшло вогнеборцям 25 січня о 21:44. Відомо було, що загоряння сталося в підвальному приміщенні багатоповерхівки на вулиці Львівське шосе в місті Хмельницький.

"До місця події були одразу направлені рятувальники. На місці події під час розвідки надзвичайники у задимленому підвалі виявили трьох громадян, яких було врятовано та передано працівникам швидкої", - повідомили у пресслужбі.

Пожежу вдалося ліквідувати на площі 2 квадратних метрів та не допусти подальшого поширення вогню будинком.

Вогнеборці додають, ймовірна причина пожежі – необережність під час куріння.

Читайте також