Як за рік змінились ціни на Черкащині

На Черкащині за рік споживчі ціни зросли на 11,7%. Найбільше здорожчали яйця та овочі. Такі дані оприлюднило Головне управління статистики у Черкаській області.

Як повідомили у Головному управлінні статистики області, найбільше подорожчали яйця (на 10,7%) та овочі (на 10,0%).

"Ціни на молоко зросли на 4,7%. Також здорожчали яловичина, хліб, риба, макаронні вироби, кисломолочна продукція та сири. Ціни на алкоголь та тютюнові вироби зросли на 0,7%", — розповіли у Головному управлінні статистки.

Зросли також і ціни на транспорт (0,5%). Таке здорожчання в управлінні статистики пояснили тим, що зросла ціна на пасажирські перевезення як у маршрутках, так і залізницею. Водночас паливо та мастила подешевшали на 3,4%.

Також додали, що є продукти, які подешевшали на майже шість відсотків. Серед них: фрукти, соняшникова олія, цукор, свинина, м’ясо птиці й безалкогольні напої. Зменшились ціни на одяг (2,3%) та взуття (1,0%).

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