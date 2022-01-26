Депутат Чернівецької міськради від "Народного контролю" Михайло Яринич пропонує скасувати підвищення тарифу на проїзд у маршрутках до 9 гривень. Таку пропозицію мають розглянути на сесії міської ради.

Про це йдеться у проєкті рішення, оприлюдненому на сайті міськради.

У коментарі Суспільному Яринич сказав, що платити 9 гривень за проїзд у маршрутках мають змогу не всі чернівчани, тому пропонує повернутися до тарифу у 7 гривень на час карантину та 5 гривень, коли карантин закінчиться.

"Коли були обговорення щодо підвищення тарифу в департаменті транспорту, нашу фракцію не запросили, ми не змогли внести свої пропозиції", — каже Яринич.

Згідно з законом про місцеве самоврядування, депутати можуть скасувати рішення виконкому, водночас не мають права самі встановлювати тариф.

Тариф у 9 гривень за поїздку почне діяти з 1 лютого. Таке рішення з другої спроби на початку січня прийняв виконком. Секретар виконкому Сергій Добржанський тоді говорив, що до питання мають повернутися, аби вирішити, яким чином їздитимуть пільгові категорії.

Раніше директор міського департаменту транспорту Петро Лисак Суспільному говорив, що перевізники надіслали матеріали, у яких обґрунтовували ціну за поїздку у майже 10 гривень. Її знизили до 9. Тариф підвищили через зростання вартості запчастин, пального та збільшення середньої зарплати.

Перевізниця Павліна Храпчинська Суспільному розповіла, що під час карантину пасажиропотік зменшився на третину. Відтак має борги, зокрема за купівлю зимової резини. Також водії відмовляються працювати за мінімальну зарплату.

Що відомо

Фракція "Народний контроль" у міськраді складається з п'яти депутатів та ходить в опозицію до більшості міського голови.

Зараз тариф на проїзд в маршрутках Чернівців складає 7 гривень за поїздку. Його встановили у травні 2021 року. Тариф встановили тимчасово на період дії карантинних обмежень — перевізникам дозволили перевозити пасажирів лише на місцях для сидіння. На засіданні виконкому перевізники довели, що за таких умов тариф у 5 гривень, який був раніше, є збитковим.

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