1297 підтверджених випадків, 6 смертей: коронавірус на Вінниччині

На Вінниччині за добу коронавірус лабораторно підтвердили у 1 297 випадках. Це на 90 більше, аніж напередодні. Одужали 226 пацієнтів. Летальних випадків зафіксували шість. Такі дані МОЗ України станом на ранок 26 січня.

Від початку пандемії COVID-19 підтвердили у 124 124 мешканців області. З них одужали 110 400 пацієнтів. Від ускладнень, спричинених цією хворобою, померли 3 316 вінничан.

Першою дозою вакцини щеплення від коронавірусу за добу зробили 982 вінничан (всього 590 113 людей). Другою дозою імунізувалися 1 056 мешканців області (всього 554 820). Бустерною дозою вакцинувалися 903 людини (всього 10 682), а додатковою всього 165 вінничан.

Фото: Суспільне Вінниця

За добу 25 січня в Україні виявили 24 321 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 2 809, медпрацівників – 642). Летальних випадків – 141.

Читайте також