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831 випадок захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині
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831 випадок захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині

Ігор Ізотов
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831 випадок захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині Фото: google.com

25 січня на Полтавщині лабораторно підтвердили 831 випадок інфікування СOVID-19. В Україні 24 321 людей отримали позитивні результати тестів на коронавірус. Про це повідомляють на сайті Міністерства охорони здоров’я.

За даними обласного центру контролю і профілактики хвороб, які опублікували на офіційній сторінці Полтавської ОДА у Facebook, 25 січня лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом на 134 більше, ніж днем раніше.

Нові випадки захворювання виявили:

  • Великобагачанський – 2012 (+10);
  • Гадяцький – 1702 (+17);
  • Гадяч – 2535 (+34);
  • Глобинський – 3322 (+5);
  • Горішні Плавні – 7186 (+81);
  • Гребінківський – 1635 (+11);
  • Диканський – 1887 (+4);
  • Зіньківський – 2918 (+4);
  • Карлівський – 3195 (+27);
  • Кобеляцький – 2793 (+3);
  • Козельщинський – 1821 (+5);
  • Котелевський – 2110 (+24);
  • Кременчук – 18748 (+99);
  • Кременчуцький – 2655 (+5);
  • Лубенський – 1806 (+21);
  • Лубни – 5928 (+71);
  • Машівський – 1478 (+4);
  • Миргород – 4825 (+20);
  • Миргородський – 2066 (+5);
  • Новосанжарський – 2273 (+22);
  • Оржицький – 1405 (+5);
  • Пирятинський – 2564 (+12);
  • Полтава – 50095 (+281);
  • Полтавський – 7613 (+23);
  • Решетилівський – 1969 (+2);
  • Семенівський – 1527 (+1);
  • Хорольський – 2562 (+21);
  • Чорнухинський – 640 (+1);
  • Чутівський – 1667 (+6);
  • Шишацький – 2120 (+7).

За увесь період пандемії коронавірус на Полтавщині підтвердили у 148 791 людей. Одужали за увесь час 138 474 людини, а летальних випадків — 3 934 (два нових). Нині від COVID-19 продовжують лікування 6 383 жителів регіону.

Що відомо:

  • Від поліомієліту на Полтавщині мають щеплення близько 90% дітей у різних вікових категоріях – рік, півтора, до 6 років та до 14.
  • На Полтавщині людей за 60 років почали щеплювати бустерною дозою вакцини від COVID-19
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