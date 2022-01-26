831 випадок захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині

25 січня на Полтавщині лабораторно підтвердили 831 випадок інфікування СOVID-19. В Україні 24 321 людей отримали позитивні результати тестів на коронавірус. Про це повідомляють на сайті Міністерства охорони здоров’я.

За даними обласного центру контролю і профілактики хвороб, які опублікували на офіційній сторінці Полтавської ОДА у Facebook, 25 січня лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом на 134 більше, ніж днем раніше.

Нові випадки захворювання виявили:

Великобагачанський – 2012 (+10);

Гадяцький – 1702 (+17);

Гадяч – 2535 (+34);

Глобинський – 3322 (+5);

Горішні Плавні – 7186 (+81);

Гребінківський – 1635 (+11);

Диканський – 1887 (+4);

Зіньківський – 2918 (+4);

Карлівський – 3195 (+27);

Кобеляцький – 2793 (+3);

Козельщинський – 1821 (+5);

Котелевський – 2110 (+24);

Кременчук – 18748 (+99);

Кременчуцький – 2655 (+5);

Лубенський – 1806 (+21);

Лубни – 5928 (+71);

Машівський – 1478 (+4);

Миргород – 4825 (+20);

Миргородський – 2066 (+5);

Новосанжарський – 2273 (+22);

Оржицький – 1405 (+5);

Пирятинський – 2564 (+12);

Полтава – 50095 (+281);

Полтавський – 7613 (+23);

Решетилівський – 1969 (+2);

Семенівський – 1527 (+1);

Хорольський – 2562 (+21);

Чорнухинський – 640 (+1);

Чутівський – 1667 (+6);

Шишацький – 2120 (+7).

За увесь період пандемії коронавірус на Полтавщині підтвердили у 148 791 людей. Одужали за увесь час 138 474 людини, а летальних випадків — 3 934 (два нових). Нині від COVID-19 продовжують лікування 6 383 жителів регіону.

Що відомо: