831 випадок захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині

25 січня на Полтавщині лабораторно підтвердили 831 випадок інфікування СOVID-19. В Україні 24 321 людей отримали позитивні результати тестів на коронавірус. Про це повідомляють на сайті Міністерства охорони здоров’я.
За даними обласного центру контролю і профілактики хвороб, які опублікували на офіційній сторінці Полтавської ОДА у Facebook, 25 січня лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом на 134 більше, ніж днем раніше.
Нові випадки захворювання виявили:
- Великобагачанський – 2012 (+10);
- Гадяцький – 1702 (+17);
- Гадяч – 2535 (+34);
- Глобинський – 3322 (+5);
- Горішні Плавні – 7186 (+81);
- Гребінківський – 1635 (+11);
- Диканський – 1887 (+4);
- Зіньківський – 2918 (+4);
- Карлівський – 3195 (+27);
- Кобеляцький – 2793 (+3);
- Козельщинський – 1821 (+5);
- Котелевський – 2110 (+24);
- Кременчук – 18748 (+99);
- Кременчуцький – 2655 (+5);
- Лубенський – 1806 (+21);
- Лубни – 5928 (+71);
- Машівський – 1478 (+4);
- Миргород – 4825 (+20);
- Миргородський – 2066 (+5);
- Новосанжарський – 2273 (+22);
- Оржицький – 1405 (+5);
- Пирятинський – 2564 (+12);
- Полтава – 50095 (+281);
- Полтавський – 7613 (+23);
- Решетилівський – 1969 (+2);
- Семенівський – 1527 (+1);
- Хорольський – 2562 (+21);
- Чорнухинський – 640 (+1);
- Чутівський – 1667 (+6);
- Шишацький – 2120 (+7).
За увесь період пандемії коронавірус на Полтавщині підтвердили у 148 791 людей. Одужали за увесь час 138 474 людини, а летальних випадків — 3 934 (два нових). Нині від COVID-19 продовжують лікування 6 383 жителів регіону.