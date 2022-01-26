На Рівненщині за минулу добу, 25 січня, лабораторно підтвердили 1 110 нових випадків інфікування COVID-19. Про це інформує оперативний штаб при ОДА зранку 26 січня. Цей показник є найвищим від кінця жовтня 2021-го. Від ускладнень померли шестеро хворих.

Протягом доби зробили 3 200 ПЛР, 163 ІФА-дослідження, а також 1547 швидких тестів. Нові випадки інфікування коронавірусом виявили у хворих віком від одного до 88 років:

Рівненський район – 682 (м. Рівне – 196);

– 682 (м. Рівне – 196); Дубенський район – 108 (м. Дубно – 9);

– 108 (м. Дубно – 9); Сарненський район – 166 (м. Сарни – 55);

– 166 (м. Сарни – 55); Вараський район – 154 (м. Вараш – 56).

За добу одужали 149 людей. Загалом коронавірус, як ідеться в повідомленні, подолали 126 731 людина (3 596 715 – ).

На Рівненщині з початку пандемії зареєстрували 2 359 смертей від ускладнень хвороби (99 99 443 – в Україні). За минулу добу померли: 50-річна жителька смт Зарічне, 70-річний житель с. Сновидовичі, 64-річний житель м. Костопіль, 69-річний житель м. Березне, 68-річний житель с. Тучин, 66-річна жителька м. Рівне. У січні від ускладнень померли 87 людей.

Станом на 26 січня, за офіційними даними, в області є 6 788 людей з підтвердженим діагнозом COVID-19. Завантаженість лікарень пацієнтами з коронавірусом – 37,3%, днем раніше вона становила 35,4%. За прогнозом головного санлікаря області Романа Сафонова, пік захворюваності очікують на початку лютого.

Добова динаміка COVID-підтверджень у січні: 1 січня – 54; 2 січня – 19; 3 січня – 33; 4 січня – 104; 5 січня – 235; 6 січня – 163; 7 січня – 98; 8 січня – 55; 9 січня – 31; 10 січня – 145; 11 січня – 250; 12 січня – 273; 13 січня – 317, 14 січня – 347, 15 січня – 160, 16 січня – 86; 17 січня – 370; 18 січня – 568; 19 січня – 669; 20 січня – 702; 21 січня – 828; 22 січня – 476; 23 січня – 394; 24 січня – 809; 25 січня – 1110.

В Україні за добу підтвердили 24 321 новий випадок COVID-19, 141 людина померла.

За даними РНБО, станом на 25 січня кількість вакци­нованих однією дозою на Рівненщині становила 393 655 людей, це 34,45% населення області. Повний курс вакцинації пройшли 392 300 людей, це 34,33%. Бустерну дозу отримали 5 850 людей.

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